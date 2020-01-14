Информационная война Украина-Россия: эксперт рассказал, кто побеждает

Эксперт Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, какими методами и средствами происходят информационная война между Украиной и Россией, и кто в ней побеждает.

"Для того, чтобы ответить на вопрос, выиграли ли мы информационную войну против РФ, то вы спрашиваете не того человека. Поскольку я работал в той же структуре, в которой сейчас работает господин Бородянский, и я приложил руку к этой "победе". Поэтому я бы скорее поддержал господина Бородянского в его заявлениях. Однако, надо отметить, что нет критериев, когда мы увидим какой-то показатель выигрыша. В коммерческой войне ты ставишь флажок в Рейхстаг, например, а в информационной войне подобных критериев нет", - заявил Золотухин.

Эксперт также прокомментировал, как должен работать русскоязычный канал на Донбассе, и каким контентом его следует наполнять.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся