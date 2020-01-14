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14 января • обновлено в 12:02
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Инфляция в Украине уменьшается: объяснение и прогнозы эксперта

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал дефляцию, которая неожиданно случилась в Украине в 2019 году.

"Что такое инфляция - это индекс потребительских цен. То есть, мы с вами смотрим цены, они растут, и этот процесс называется красивым иностранным словом "инфляция". Мы имеем за прошлый год 4,1%, за 2018 показатель был 9.7%, то есть мы видим, что инфляция у нас замедляется. Почему так происходит? Когда у нас экономика растет, когда количество товаров, которое производится украинской экономикой увеличивается, то это нормальный процесс, и будто бы нам стоило бы радоваться, если бы мы не знали цифр, что украинская промышленность в прошлом году упала более чем на 7%", - заявил Пендзин.

Он отметил, что причиной уменьшения инфляции в Украине, является деятельность правительства, которое искусственно создало "дорогие деньги".

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Олег Пендзин
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