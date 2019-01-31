Инфляция в Украине: экономист рассказал, к чему готовиться

Инфляция в Украине: экономист рассказал, к чему готовиться234Читать материал на украинском
Главный эксперт секретариата Совета НБУ Виталий Шапран отметил, что сохранение учетной ставки на нынешнем уровне позволит обеспечить стабилне экономический рост и умеренный уровень инфляции, которую Нацбанк на конец 2019 ожидает на уровне 6,3%; это реальный ориентир, который могут ориентироваться граждане и бизнес в своем финансовом планировании.
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