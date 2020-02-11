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11 февраля • обновлено в 11:00
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Индустриальный парк "БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ" строит логистический депо для "НОВОЙ ПОЧТЫ"

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Под Киевом, в Белой Церкви, появится новое логистическое автоматизированное депо курьерской доставки грузов на 4000 квадратных метров.

Строительство начато на территории Индустриального парка холдинговой компании UFuture, по заказу одного из крупнейших почтовых операторов "Новая почта". Согласно проекту стоимость инновационного терминала должен превысить 5 млн долларов. За эти деньги здесь создадутся мощности для обработки почти 3 тысяч посылок в час

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Тема
СПЕЦРЕПОРТАЖ
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