Импичмент Трампа и санкции против России - дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 11:30, 13.02.2021

Импичмент Трампа и санкции против России - дайджест международных событий.

Адвокаты Трампа назвали главную цель импичмента экс-президента США. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель готов предложить новые санкции против России, а Европа страдает от непогоды.

Об этом и не только - смотрите в обзоре.

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