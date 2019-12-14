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14 декабря • обновлено в 07:29
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Імперії потрібні манкурти - ти будеш захищений, нагодований, матимеш розваги - Ахтем Сеітаблаєв

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Спільне між українцями та кримськими татарами - ані в українців, ані в кримських татар ніколи не було царя - Хан в Кримському ханстві обирався. Нескорені мови з Ахтемом Сеітаблаєвим

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Автор
Вячеслав Кириленко Вячеслав Кириленко
Тема
"Мова" с Вячеславом Кириленко
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