США после выборов накрыла волна протестов

Obozrevatel Видео 09:35, 4.11.2020 Обновлено: 09:48, 4.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянских танков и складов боеприпасов. Фото и видео

В Израиле стартовали испытания вакцины от COVID-19 на людях: когда она будет в Украине

Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецке, езжайте туда

Скандальная Штепа прорвалась в горсовет Славянска

В Черкассах сенсационно появился новый фаворит выборов мэра: интервью с Виктором Евпаком