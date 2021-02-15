Первое видео с места подрыва террориста Сергея Попова

Алексей Титофф Видео 13:21, 15.02.2021 Обновлено: 13:46, 15.02.2021

В сети опубликовано видео с места подрыва одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова ("Длинного").

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