В Бресте против протестующих применили водомёт

Алексей Титофф Видео 17:31, 13.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Представитель ОРДО в ТКГ назвал опасность совместной с террористами инспекции на Донбассе

НАБУ задержало на взятке помощника "слуги народа" Юрченко, – Лерос

Умер глава "Свободы" Николаевщины, получивший выстрел в голову

В Словении 22-летняя девушка отпилила себе руку, чтобы получить миллион евро

Украинских танкистов поздравили зрелищным видео