Протестующие в Бейруте бросают в полицейских камни

Видео 17:44, 8.08.2020 Обновлено: 17:45, 8.08.2020
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