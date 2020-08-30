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30 августа • обновлено в 12:55
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Российский истребитель Су-27 совершил перехват бомбардировщика ВПС США над Черным морем

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
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