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Российский истребитель Су-27 совершил перехват бомбардировщика ВПС США над Черным морем
586
11:54, 30.08.2020
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Автор
Марина Лисничук
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