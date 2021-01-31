Украинцы штурмовали лыжные спуски под Киевом

Марина Лисничук Видео 16:18, 31.01.2021

Украинцы, которые не смогли побывать на горнолыжных курортах из-за локдауна, после его завершения штурмовали лыжные спуски под Киевом уже во время адаптивного карантина. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Дубинский призвал отчитаться "слуг", которые голосуют за его исключение из фракции. Документ

Россия поставила в "ДНР" "Спутник V" – СМИ

Украинцы заплатят налоги за свои квартиры летом: кому не придут платежки

Половина украинцев не сможет получить пенсию в 60 лет: что делать

Миллиардер Ротенберг назвал себя владельцем "дворца Путина": что известно о друге президента РФ