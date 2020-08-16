Участники провластного митинга в Минске скандируют "За батьку"

Мирослав Семенюк Видео 12:36, 16.08.2020 Обновлено: 12:38, 16.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В небо над Крымом запустили 25-метровый флаг Украины. Фото и видео

Протестующего в Минске мог убить спецназ: появилось фотодоказательство

Украинский чемпион получил паспорт РФ, с радостью заявив, что "ощущает себя русским"

В Минске 16-летнего парня жестоко избил ОМОН: он впал в кому

Режима Лукашенко больше не существует, он пал. Для него это крах, – белорусский политолог