Марш независимости в Киеве

Юрий Сергиенко Видео 11:34, 24.08.2020 Обновлено: 11:41, 24.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Попали две ракеты: в Иране отчитались о расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

"Нептун" поступил на вооружение украинских войск. Фото

Войска России пошли на новую провокацию на Донбассе – штаб ООС

На Винниччине тела двух пропавших детей нашли в реке

Білорусь між Майданом і Болотною: Лукашенко готовий триматися за владу до кінця