В Одессе дайвер обнаружил ядовитого ската

Видео 20:33, 7.08.2020 Обновлено: 20:51, 7.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Россия запустила "крымский сценарий" в Беларуси

VIP-автомобілі і бізнес-перельоти: епоха бідності в "Укроборонпромі" закінчилася

Маски сброшены. Под ними – звериный оскал

Софии Ротару – 73: как менялась внешность украинской легенды