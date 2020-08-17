Лукашенко улетел из МЗКТ под крики белорусов "Уходи!"

Марина Лисничук Видео 11:56, 17.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Лукашенко выступил перед согнанными на митинг бюджетниками в Минске и попросил защиты

Снайпер "ЛНР" не выдержал издевательств и сдался ВСУ: появились подробности

Кравчук – о Беларуси: люди сказали Лукашенко, что не хотят жить в тюрьме

Кравчук заявил о желании Путина закончить войну на Донбассе и "слезы российских матерей"

"Киборг" наказал нардепа за "мародера и убийцу". История двух лет битвы за справедливость