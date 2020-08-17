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17 августа • обновлено в 12:29
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Лукашенко улетел из МЗКТ под крики белорусов "Уходи!"

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
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