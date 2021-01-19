Крещение в Одессе празднуют у моря

Марина Лисничук Видео 08:42, 19.01.2021 Обновлено: 08:43, 19.01.2021

В Украине 19 января христиане отмечают Крещение Господне. В этом году массовых купаний не предусматривает локдаун, однако украинцы в разных регионах идут к рекам, озерам и даже морю, чтобы окунуться в ледяной воде. OBOZREVATEL следил онлайн за празднованием Крещения в Украине в условиях локдауна.

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