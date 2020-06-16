Главная Новости
16 июня • обновлено в 14:09
МоваЯзык
МедОбоз Главная

КНДР подорвала офис связи на границе с Южной Кореей

172

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости