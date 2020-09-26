О денежной помощи семьям погибших в катастрофе Ан-26

Мирослав Семенюк Видео 16:28, 26.09.2020 Обновлено: 16:38, 26.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Под Харьковом в крушении Ан-26 ВСУ погибла целая группа курсантов, пилот говорил о неисправности. Все детали

Мировые лидеры выразили соболезнования Украине в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом

Филатов обвинил Яценко в снятии мэра Умани с выборов

"Вечного полета!" Друзья и родные рассказали о погибших в Ан-26 в небе над Чугуевым

Опубликован полный список курсантов и офицеров из упавшего Ан-26