Голубовская рассказала, помогает ли чеснок от коронавируса

Таша Адамович Видео 12:14, 18.11.2020 Обновлено: 12:15, 18.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В гроб "Северного потока-2" забьют последний гвоздь: при Байдене проект Кремля могут остановить навсегда

Врач о Зеленском в "Феофании": люди лежат в коридорах, почему не отдать место тому, кто больше нуждается

Нас ждет большая эмиссия: начали "печатать" гривни

Рада провалила отмену карантина выходного дня

Умирают, не дожидаясь тестов, но маски носить не хотят: как COVID-19 поглощает Одессу. Эксклюзив