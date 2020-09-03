В Киеве горит высотка. Человек выбрался на кондиционер

Юрий Сергиенко Видео 17:56, 3.09.2020 Обновлено: 17:59, 3.09.2020
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