Мать выпавшей из окна киевлянки с ребенком рассказала о случившемся

Видео 09:41, 19.06.2020 Обновлено: 09:46, 19.06.2020
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