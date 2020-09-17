В Харькове рассказали о состоянии бойцов, подорвавшихся на Донбассе

Виктория Довгань Видео 12:31, 17.09.2020 Обновлено: 12:31, 17.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Нардеп Юрченко был задержан за кражу пива в 2009 году, – Бутусов

Корумповані веселунчики вирішили ліквідувати Україну

Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко, он забаррикадировался в доме

Зеленский о скандале с Юрченко: если брал взятку – сядешь

Скандал со взятками в "Слуге": сколько доплачивают в конверте и как голосовали с Юрченко