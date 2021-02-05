Нардепи не поділили трибуну в Раді

Марина Лисничук Видео 13:37, 5.02.2021

На засіданні Верховної Ради 5 лютого парламентарі влаштували невелику сутичку біля трибуни, в якій "постраждав" депутат від ОПЗЖ Олег Волошин. Під час суперечки його штовхнули, але пізніше він поскаржився на нібито погрозу "дати в морду". Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

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