Лукашенко назвал протестующих белорусов "безработными с криминальным прошлым"

Марина Лисничук Видео 15:25, 12.08.2020
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