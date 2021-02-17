Путин прокомментировал закрытие телеканалов Медведчука

Алексей Титофф Видео 10:46, 17.02.2021 Обновлено: 12:16, 17.02.2021

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал закрытие украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Новость читайте тут.

Комментировать
Видео

Смотрите также

В Украине ужесточили наказание за нетрезвое вождение: стала возможной конфискация авто

Повышенные штрафы и тюрьма: Рада приняла новые наказания за "пьяное" вождение в Украине

Украина готовит документы на экстрадицию Шария – источник

В Украине разрешат растаможить "евробляху" за тысячу евро

Скандальная Бильченко объявила "карантин" в соцсети после отстранения