В сети появился видеоролик с губернатором Закарпатья в образе супергероя

Марина Лисничук Видео 16:21, 29.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Армения объявила о "широкомасштабном наступлении" Азербайджана, сотни военных погибли

День памяти жертв Бабьего Яра: 79 лет назад нацисты устроили первый массовый расстрел

Тищенко переиграл Верещук, а Пальчевский засветил застройщиков: кого выдвинули в Киевсовет

Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра. Фото и видео