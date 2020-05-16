В Межигорье массово гуляют люди, несмотря на карантин

Видео 19:01, 16.05.2020 Обновлено: 19:03, 16.05.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Саакашвили заболел коронавирусом? У экс-главы Грузии сделали заявление

За сутки 528 новых случаев: статистика Минздрава по COVID-19 на 16 мая

"Покупаете мертвого солдата": волонтер обратилась к украинцам из-за России

Элитный ночной клуб в Киеве "забил" на карантин: в сеть попали фото и видео с вечеринки

Жизнь после Covid-19 не будет прежней: Козерог законсервировал нас