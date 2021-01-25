В Харькове прогремел взрыв от гранаты, пострадали два человека

Алексей Титофф Видео 08:41, 25.01.2021 Обновлено: 08:42, 25.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Скичко: собеседование на главу Черкасской ОГА проходил у Зеленского

В Украине разработали дрон-камикадзе "Пилум". Видео испытаний

В Днепре Lexus сбил женщину в ее День рождения. Фото и видео 18+

Тренер сборной Норвегии о поступке российского чемпиона: я шокирован

Писательница, оскорбившая украинский язык, пожаловалась Зеленскому на угрозу увольнения