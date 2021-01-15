Локдаун в Украине продлять не планируют – Шмыгаль

Таша Адамович Видео 12:49, 15.01.2021 Обновлено: 13:36, 15.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Витренко предложил снова покупать газ у России ради снижения цен

Многих "слуг народа" во фракции перекупили, – Ясько

Степанов пообещал украинцам паспорта вакцинации от COVID-19, как в ЕС

В Запорожье простились с Героем, погибшим от пули снайпера на Донбассе. Фото

На Закарпатье толпа людей вышла на тарифный протест. Фото и видео