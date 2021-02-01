Эллерт с новой стрижкой

София Ковнир Видео 12:48, 1.02.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из минометов и засветили танки. Карта

Зеленский разочаровался в демократии США

Первый в Украине магазин IKEA открылся в киевском ТРЦ

Ванга предсказала 5 знакам Зодиака беду в 2021 году: что их ждет и как защититься

Зеленский захотел узнать у Байдена, почему Украина не в НАТО