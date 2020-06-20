Смерч в Крыму

Видео 18:23, 20.06.2020 Обновлено: 18:24, 20.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

На Волыни на коленях встретили тело морпеха ВСУ: мечтал стать священником, но позвала война

В Днепре при задержании застрелили полицейского: он надел наручники и умер

Отказались госпитализировать с температурой 42°: в Ривне умер мужчина с COVID-19. Эксклюзив

Журналистка "112 Украина" пожаловалась на ущемление прав русскоязычных в Украине

Хочется плюнуть в лицо, – Давиденко ответил властям из-за карантина