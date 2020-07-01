У Вишневому водій не помітив жінку з дитиною на "зебрі" й збив їх

Видео 13:07, 1.07.2020 Обновлено: 13:38, 1.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

На что программировали людей "добрые советские фильмы"

Зеленский: реформы – это когда в кармане есть деньги

На Хмельнитчине местные жители восстали против украинской военной техники

ЕС утвердил список стран, из которых разрешен въезд: Украина не попала

В МОЗ заявили, что могут закрыть курорты в Украине