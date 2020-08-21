На въезде в Одессу образовалась огромная пробка

Марина Лисничук Видео 16:35, 21.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

У Порошенко требуют присвоить звание Героя Украины погибшему морпеху Журавлю

ВОЗ заявила об отсутствии необходимости повторного карантина для борьбы с COVID-19

"Слуга народа" выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму

Егорова об украинских героях: мне не нравятся эти селюки, готовые отдать свою жизнь

Россия демонстрирует хамство, Минский процесс превращен в фарс, – представитель ОРДО в ТКГ