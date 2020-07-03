Путин подписал указ о поправках в конституцию РФ

Видео 15:42, 3.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

ВСУ готовятся к наступлению в условиях города, – Хомчак

США введут самые тяжелые санкции против России в случае ее вторжения на юг Украины, – экс-посол

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

ГБР изъяло оборудование Воздушных сил: командование заявило о подрыве обороны Украины

"Укртатнафта" с самой высокой ценой выиграла тендер Минобороны на поставку топлива