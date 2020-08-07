В Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства

Видео 12:40, 7.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Избитая в Турции модель Кирилюк рассказала об обидчике и панических атаках: новые подробности

Нардепы, КВНщики, губернаторы: озвучен список кандидатов от “Слуги народа” в мэры городов

Лукашенко набросился на Украину из-за аннексии РФ Крыма

"Звездный" педофил охотился по всей Украине: подробности скандала и свидетельства очевидцев

Недострои банка Аркада: разработан новый проект строительства ЖК Патриотики на озерах