Лукашенко рассказал, что спасается от коронавируса в бане

Видео 14:50, 27.06.2020 Обновлено: 14:51, 27.06.2020
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