Президент Сербии Александр Вучич приехал на парад в Москву

Видео 09:53, 24.06.2020 Обновлено: 10:00, 24.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

"Ангелы-хранители сработали!" Как простые люди стали героями, спасая жертв резни на Житомирщине

Семья главы следствия по делу Шеремета владеет имуществом на десятки миллионов, – СМИ. Фото и видео

Украинцам придется заплатить налоги на машины: "слуги народа" показали новые правила

Зеленскому не доверяют 50% украинцев, – опрос

Арахамия назвал разговор об Аллахвердиевой "юмористическим стилем"