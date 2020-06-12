В Днепре со стены многоэтажки ветер сорвал утепление

Видео 21:57, 12.06.2020 Обновлено: 21:58, 12.06.2020
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