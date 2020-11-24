Кристина Горняк записала эмоциональное видеообращение

Юля Ухина Видео 15:43, 24.11.2020 Обновлено: 16:50, 24.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Поклонская – о больницах в Крыму: стоит ужасная вонь, нет даже простыней

Бывшие военные чиновники при увольнении получили миллионы гривен компенсации

В офисе Зеленского рассказали о создании пула блогеров для "позитивного освещения"

В Мариуполе четверо парней избили пассажира троллейбуса из-за замечания о маске. Видео

Украинцам придут новые платежки за коммуналку с абонплатой на все: платить придется больше