В Днепре подростки устроили опасные игры на железной дороге

Видео 17:48, 4.06.2020 Обновлено: 17:49, 4.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Во Франции вслед за другими странами выступили против возвращения России в G7

Россия готовит захват Одесщины и Бердянска: Бабин предупредил об ударе по югу Украины

Зеленский согласился заплатить штраф за "крутой" кофе в Хмельницком

Вы, кто проголосовал "лишь бы не Порошенко" – лишили нас не только самого Порошенко

Главный механик "Альткома": "Никто не верил, что компания выживет и вернется. А мы это сделали"