В Индонезии найдены обломки упавшего самолета Boeing 737-500

Марина Лисничук Видео 12:36, 10.01.2021 Обновлено: 12:36, 10.01.2021
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