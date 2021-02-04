Аваков назвал обоснованными санкции против каналов Медведчука

Таша Адамович Видео 23:20, 4.02.2021 Обновлено: 23:23, 4.02.2021

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал обоснованными санкции против каналов Виктора Медведчука. Он сказал, что часть из них будет засекречена на время следствия.

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