Зеленский отказался общаться с прессой в Чугуеве

Виктория Довгань Видео 11:23, 26.09.2020 Обновлено: 11:23, 26.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Последняя битва Константина Оверко: что известно о морпехе, три месяца сражавшемся со смертью

Боррель напомнил Зеленскому о реформах: ЕС – не банкомат

В сети показали фото курсантов и экипажа, разбившихся на Ан-26 под Харьковом

Австралию внезапно засыпало снегом. Фото

СНБО поставит украинских пользователей "ВКонтакте" на учет в полиции: в соцсети ответили