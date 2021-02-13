Витренко призвал ликвидировать добычу урановой руды в Украине

Александр Литвин Видео 12:10, 13.02.2021

И.о. министра энергетики Юрий Витренко на встрече с представителями "Восточного горно-обогатительного комбината" призвал закрыть предприятие. Запись его разговора опубликовало издание Страна.

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