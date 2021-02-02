В Верховной Раде задержали мужчину, который пытался прорваться через охрану

Алексей Титофф Видео 11:44, 2.02.2021 Обновлено: 11:47, 2.02.2021

Во вторник, 2 февраля, в Верховной Раде задержали мужчину, который пытался пройти без пропуска.

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