В Николаевской области мужчина устроил перестрелку с полицией

Алексей Титофф Видео 13:40, 22.01.2021 Обновлено: 13:44, 22.01.2021

В селе Доманевка Николаевской области во время задержания подозреваемого были ранены трое правоохранителей.

В пресс-службе ГУ НПУ в регионе раскрыли детали спецоперации. Отмечается, что силовики прибыли для задержания 36-летнего мужчины, который отрезал своему отцу нос, губы и половой орган.

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