В Турции ревнивый муж порезал лицо жене-украинке

Таша Адамович Видео 12:14, 18.01.2021 Обновлено: 12:19, 18.01.2021

В Турции, в предместье Стамбула, ревнивый муж прямо торговом центра, на главах многих людей, порезал лицо своей жене – 28-летней украинке Анне Бутым. На тот момент пара находилась в состоянии развода, молодая женщина скрывалась от мужа, опасаясь за свою жизнь. Однако тот выследил ее и нанес несколько ножевых ранений. Пострадавшая находится в больнице, злоумышленника задержала полиция.

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