"Квартал 95" высмеял ФЛП

Роман Груша Видео 11:39, 25.12.2020 Обновлено: 12:10, 25.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

София Ротару вернулась из России в Украину и выступила в "Вечернем квартале". Видео

Почему весь мир отмечает Рождество 25 декабря?

Рождество Христово в условиях карантина празднуют во всем мире. Онлайн-трансляция

Санду пришла пешком на инаугурацию и заговорила на украинском языке. Видео

Европейский суд отменил санкции против беглого Азарова